PortCastelló estrena una nueva línea marítima con Argelia y Libia

PortCastelló suma una nueva conexión marítima regular con la puesta en marcha del servicio ‘West Med Line’, operado por la naviera italiana Messina Line. La ruta conectará cada diez días Castellón con Francia, Italia, Argelia y Libia.

La nueva línea supone una segunda conexión regular con Argelia, que se suma a la operada por Akkon, y permitirá además transportar mercancías tanto de importación como de exportación. Una opción especialmente relevante para el sector cerámico, que podrá enviar sus productos a Argelia y recibir materias primas a través de la misma ruta.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que “un servicio de carga de entrada y de salida garantiza una alta ocupación del buque en ambos sentidos”, lo que permite asegurar “la sostenibilidad económica, la continuidad y la regularidad de la línea en el tiempo”.

La nueva conexión llega tras el fuerte crecimiento del tráfico con Argelia. En 2025, PortCastelló movió más de 303.000 toneladas con este país, frente a las 70.800 del año anterior, un aumento del 329 %. En contenedores, el crecimiento fue del 63 %, hasta superar los 6.100 TEUs.

“El mercado argelino fue crucial para nosotros y vuelve a mostrar un dinamismo espectacular”, ha señalado Ibáñez, quien ha resaltado que esta evolución es “de vital importancia para el puerto, pero principalmente para la economía y las empresas de nuestro entorno”.

Además, el puerto cuenta con una bonificación del 40 % en las tasas al contenedor y una reducción de los costes operativos de la estiba, medidas que buscan reforzar su competitividad y atraer nuevas conexiones marítimas.