PortCastelló estrecha lazos con Egipto para impulsar nuevas rutas marítimas y oportunidades de negocio

La Autoridad Portuaria de Castellón continúa avanzando en su estrategia de internacionalización con una misión comercial en Egipto que ha servido para estrechar la colaboración con las principales autoridades portuarias del país. La delegación de PortCastelló, encabezada por su presidente, Rubén Ibáñez, ha mantenido encuentros en Alejandría con responsables del Ministerio de Transporte egipcio y de los principales puertos del país con el objetivo de explorar nuevas rutas marítimas y ampliar el intercambio de mercancías.

Durante la visita, los representantes castellonenses han presentado las capacidades logísticas del puerto y han mantenido reuniones de trabajo con operadores y empresas del sector para identificar nuevas oportunidades de exportación e importación. Egipto se ha consolidado como un mercado estratégico para PortCastelló y ya ocupa el noveno puesto entre sus socios comerciales, con un tráfico centrado en graneles sólidos como cemento, coque y urea, además de mercancía general, especialmente cítricos y productos cerámicos.

La misión comercial, organizada junto a la Cámara de Comercio de Castellón y la Fundación PortCastelló, forma parte de la apuesta del puerto por diversificar mercados y consolidar su presencia en el norte de África. Desde la Autoridad Portuaria destacan que este tipo de acciones buscan generar nuevas oportunidades para las empresas de la provincia y reforzar el papel de PortCastelló como uno de los principales nodos logísticos del Mediterráneo.