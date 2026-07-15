PortCastelló aumenta un 92% el tráfico de contenedores llenos durante el primer semestre de 2026

PortCastelló ha cerrado el primer semestre de 2026 con un incremento del 92% en el tráfico de contenedores llenos respecto al mismo periodo del año anterior, una evolución que la Autoridad Portuaria de Castellón vincula a las acciones de promoción desarrolladas en sus principales mercados de influencia.

Entre estos mercados destaca Marruecos, que se sitúa como el principal destino en este tipo de tráfico. Hasta junio de 2026, el intercambio de TEUs llenos con el país norteafricano ha registrado un crecimiento del 236%.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que estos resultados son fruto de las misiones comerciales impulsadas para reforzar los tráficos internacionales y generar confianza entre operadores logísticos e industriales.

Según Ibáñez, la estrategia desarrollada busca consolidar a PortCastelló como una infraestructura competitiva para los flujos de importación y exportación, especialmente para sectores productivos de la provincia como el cerámico.

Turquía consolida su crecimiento

En el balance del primer semestre, Turquía ocupa la segunda posición en tráfico de contenedores llenos, con un crecimiento acumulado del 140% respecto al mismo periodo de 2025.

Por detrás se sitúan Israel, en tercera posición, y Egipto, en cuarto lugar, con un aumento del 64% en sus cifras acumuladas.

Ibáñez ha destacado que estos datos reflejan la evolución de la estrategia comercial del puerto y la importancia de mantener objetivos orientados al crecimiento de los intercambios comerciales.

La Autoridad Portuaria de Castellón señala que el objetivo es continuar fortaleciendo la conexión de PortCastelló con los mercados internacionales y apoyar la competitividad de los sectores económicos vinculados a su actividad.