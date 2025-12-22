Port Castelló aprueba un proyecto estratégico para ampliar y modernizar el muelle de Costa

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón ha aprobado un proyecto estratégico para la ordenación del muelle de Costa, situado en la dársena sur del puerto. La iniciativa busca optimizar el uso del espacio, aumentar la capacidad operativa y reforzar la posición de PortCastelló para acoger nuevos tráficos de alto valor, incluyendo los vinculados a la eólica marina offshore.

El proyecto, con una inversión de 167,8 millones de euros, contempla un muelle de 2.699 metros de longitud y nueve nuevos atraques, lo que permitirá incrementar el tráfico de mercancías en 16 millones de toneladas. Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria, destacó que “la dársena sur es una de las grandes áreas de expansión del puerto y esta ordenación nos permitirá ganar capacidad operativa sin generar cuellos de botella, mejorando la eficiencia y la seguridad de las operaciones”.

La reorganización también aumenta la flexibilidad del puerto y facilita la asignación de buques, adaptando la infraestructura a las necesidades actuales y futuras del mercado. Ibáñez afirmó que “este proyecto es un paso decisivo para seguir construyendo el puerto del futuro, más competitivo y con mayor capacidad de respuesta ante la demanda del mercado”.

El plan no altera las obras ya ejecutadas en la dársena sur, sino que las integra dentro de una planificación global que potencia su funcionalidad y aprovecha al máximo la capacidad existente, avanzando hacia un modelo de crecimiento ordenado, eficiente y sostenible.

Impulso a la eólica marina offshore

Uno de los ejes del proyecto es el desarrollo de la eólica marina offshore. En octubre, la Autoridad Portuaria aprobó su participación en el programa Port-Eolmar del Ministerio de Transición Ecológica, que prevé ayudas para instalar plataformas de energía eólica marina en puertos. La iniciativa permitirá atraer inversión privada significativa y generar hasta 600 empleos directos y otros 600 indirectos.

La ordenación del muelle permitirá disponer de superficies, calados y atraques adecuados para la fabricación, ensamblaje y logística de grandes estructuras vinculadas a la eólica marina, situando a PortCastelló en una posición estratégica para captar proyectos industriales de alto impacto económico y tecnológico. “Queremos estar preparados para atraer proyectos industriales que generen inversión, empleo cualificado y actividad económica sostenible”, afirmó Ibáñez.

Un puerto listo para diversificar y crecer

El proyecto forma parte de la estrategia de diversificación de tráficos y refuerzo de la competitividad de PortCastelló. La habilitación de hasta nueve atraques adicionales permitirá atender distintos tipos de buques y mercancías simultáneamente, reduciendo tiempos de espera y mejorando la calidad del servicio.

Con esta actuación, PortCastelló avanza hacia un puerto moderno, industrialmente avanzado y alineado con los retos energéticos y logísticos del futuro, consolidando la dársena sur como uno de los motores de desarrollo del puerto de Castellón.