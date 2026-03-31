SUCESOS DROGAS

La Policía Nacional desarticula un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Almassora

Los agentes intervienen cocaína, heroína, marihuana, dinero en efectivo y detienen a cuatro personas, dos de ellas enviadas a prisión preventiva

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Policía Nacional desarticula un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Almassora
La Policía Nacional desarticula un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Almassora | GC

La Policía Nacional ha detenido en Almazora (Castellón) a cuatro miembros de un mismo clan familiar, dos hombres de 46 y 48 años y dos mujeres de 42 y 20 años, como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició tras las constantes quejas de los vecinos por la actividad sospechosa en una vivienda, que había sido convertida en un punto de venta de drogas. En el registro del domicilio, los agentes incautaron 22,83 gramos de cocaína, 5,56 gramos de heroína, 1.600 euros en efectivo, material para el cultivo ilegal de marihuana y un vehículo.

Los detenidos estaban preparando una plantación de marihuana “indoor”, con varias habitaciones equipadas para este fin y conectadas ilegalmente a la red eléctrica. La operación contó con un amplio despliegue policial de la Comisaría Provincial de Castellón, la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana y la Unidad Canina.

Dos de los arrestados ya contaban con antecedentes por hechos similares, por lo que la Autoridad Judicial decretó su ingreso en prisión preventiva.

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