La Policía Local evita la ocupación ilegal de una vivienda municipal en Castellón

La Policía Local de Castellón ha frustrado un intento de ocupación ilegal en una vivienda municipal ubicada en el distrito norte de la ciudad, que se encontraba en proceso de rehabilitación para su posterior adjudicación a familias desfavorecidas.

La intervención se saldó con la detención de un varón de 26 años como presunto autor de un delito de usurpación, impidiendo así que la ocupación se consumara y garantizando la protección de un recurso público con fines sociales.

Los hechos se detectaron gracias a la colaboración vecinal y los controles periódicos del Departamento de Vivienda Municipal de Castellón. Vecinos alertaron sobre ruidos en el interior del inmueble, lo que activó el protocolo de comprobación. La Policía Local confirmó que la persona no contaba con autorización y procedió a su detención, instruyendo las diligencias correspondientes.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, destacó “la rapidez en la respuesta y la coordinación entre departamentos municipales”, valorando la implicación ciudadana como clave para prevenir estas situaciones.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Ester Giner, subrayó la importancia de proteger las viviendas municipales destinadas a familias vulnerables y la coordinación entre áreas municipales para asegurar que los recursos se gestionen con rigor y cumplan su finalidad social.

El Ayuntamiento de Castellón reafirma así su compromiso de utilizar todos los mecanismos legales para prevenir la ocupación ilegal y proteger tanto la propiedad pública como privada en toda la ciudad.