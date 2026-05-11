PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

La Policía Local de Castellón refuerza la prevención de drogas en entornos escolares con una campaña especial

La Unidad Canina (UCAN) y la Unidad Agente Tutor desarrollarán controles preventivos contra el consumo de drogas entre menores.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Policía Local de Castellón refuerza la prevención de drogas en entornos escolares con una campaña especial
La Policía Local de Castellón refuerza la prevención de drogas en entornos escolares con una campaña especial | ondacero.es

La Policía Local de Castellón pondrá en marcha esta semana una campaña especial de prevención y control de drogas en los entornos escolares de la ciudad. La iniciativa será desarrollada conjuntamente por la Unidad Canina (UCAN) y la Unidad Agente Tutor, con dispositivos preventivos en las inmediaciones de colegios e institutos de todos los distritos en horarios estratégicos. El objetivo principal es reforzar la prevención del consumo y tenencia de sustancias estupefacientes entre menores y jóvenes, así como garantizar espacios educativos más seguros.

La campaña combinará labores de detección y control con un importante componente de concienciación y coordinación con la comunidad educativa. Mientras la Unidad Canina realizará controles preventivos en distintos puntos próximos a los centros, los agentes tutores mantendrán una comunicación directa con los equipos directivos y las familias para actuar de forma rápida ante cualquier incidencia. Desde el Ayuntamiento destacan que esta colaboración permite mejorar la detección temprana de posibles situaciones de riesgo y ofrecer una respuesta más cercana y eficaz.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que la campaña “no persiguen únicamente sancionar determinadas conductas, sino sobre todo prevenir, concienciar y proteger a los menores”, insistiendo en que la coordinación entre Policía Local, centros educativos y familias es clave para construir una ciudad “más segura y comprometida con la protección de los jóvenes frente a las drogas y otras conductas de riesgo”.

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