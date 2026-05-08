Marta Barrachina reivindica una Europa “más próxima a los territorios” y comprometida con la cerámica, la agricultura y la pesca

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha defendido este viernes una Europa “construida desde los territorios” y capaz de afrontar el futuro “sin olvidar sus raíces, sus sectores productivos y su gente”.

Barrachina ha participado junto al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el acto institucional con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, celebrado en el Salón de Recepciones del Palacio Provincial de Castellón.

Durante su intervención, la dirigente provincial ha puesto en valor el papel de Castellón como “tierra de sectores productivos fuertes” y ha reclamado una Unión Europea “más próxima a los municipios y más consciente de la realidad de sus territorios”.

En este sentido, Marta Barrachina ha incidido en la necesidad de que Europa “escuche, proteja y defienda” sectores estratégicos para la provincia como la cerámica, la agricultura y la pesca, al considerar que forman parte “de la identidad, el desarrollo y el futuro” del territorio.

La presidenta de la Diputación también ha reivindicado los valores europeos de “libertad, democracia, respeto a la ley y cultura del esfuerzo”, al tiempo que ha apostado por una Europa “capaz de seguir siendo motor de oportunidades, innovación y bienestar”.

Por su parte, el president de la Generalitat ha destacado la contribución de la Unión Europea al desarrollo y modernización de la Comunitat Valenciana, gracias a políticas que han permitido mejorar infraestructuras, impulsar la economía y abrir nuevas oportunidades para las generaciones más jóvenes.

El acto también ha servido para entregar los premios de distintos concursos escolares relacionados con la Unión Europea, entre ellos la IV edición del certamen “Europa en Letras y Colores”, organizado por la Diputación de Castellón.