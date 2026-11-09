La Policía Local de Burriana recupera ocho taladros robados de un supermercado

La Policía Local de Burriana ha frustrado un presunto hurto en un supermercado de la avenida Vicente Enrique y Tarancón y ha recuperado ocho máquinas taladradoras valoradas en casi 300 euros. Los hechos ocurrieron sobre las seis de la tarde, cuando agentes de la unidad Prevenpol observaron a dos jóvenes que abandonaban el establecimiento por una puerta lateral con varias cajas.

Tras una breve persecución a pie, los agentes consiguieron interceptar a ambos sospechosos, vecinos de Almassora y Les Alqueries. Uno de ellos tenía antecedentes policiales y una orden judicial de averiguación de paradero emitida por un juzgado de Castellón.

La Policía Local ha instruido diligencias por un presunto delito de hurto y ha trasladado el caso al Juzgado de Guardia y a la Guardia Civil. Está previsto que los dos identificados comparezcan ante la autoridad judicial en los próximos días.