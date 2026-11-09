BURRIANA

La Policía Local de Burriana recupera ocho taladros robados de un supermercado

Los agentes interceptaron a dos jóvenes tras una persecución cuando huían con material de bricolaje valorado en cerca de 300 euros.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Policía Local de Burriana destina un dispositivo para inspeccionar la limpieza de la vía pública por los casales de peñas
La Policía Local de Burriana destina un dispositivo para inspeccionar la limpieza de la vía pública por los casales de peñas | Ayuntamiento de Burriana

La Policía Local de Burriana ha frustrado un presunto hurto en un supermercado de la avenida Vicente Enrique y Tarancón y ha recuperado ocho máquinas taladradoras valoradas en casi 300 euros. Los hechos ocurrieron sobre las seis de la tarde, cuando agentes de la unidad Prevenpol observaron a dos jóvenes que abandonaban el establecimiento por una puerta lateral con varias cajas.

Tras una breve persecución a pie, los agentes consiguieron interceptar a ambos sospechosos, vecinos de Almassora y Les Alqueries. Uno de ellos tenía antecedentes policiales y una orden judicial de averiguación de paradero emitida por un juzgado de Castellón.

La Policía Local ha instruido diligencias por un presunto delito de hurto y ha trasladado el caso al Juzgado de Guardia y a la Guardia Civil. Está previsto que los dos identificados comparezcan ante la autoridad judicial en los próximos días.

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