Persones de l´atur agrari van a realitzar treballs de millora de l´entorn del Termet

Està prevista destinar una una brigada permanent, i netejar camins rurals i barrancs en previsió de les possibles pluges de tardor.

Els operaris agrícoles escometran també el desbrossament dels escocells per a dignificar l'arbratge urbà i condicionaran l'entorn del Molí la Vila per a recrear una zona típica del barranc mediterrani.

Els treballadors agrícoles, 32 operaris i 5 capatassos, seran contractats per l'Ajuntament de Vila-real, a través de l'atur agrari i estaran del 3 d'agost al 30 de setembre fent tasques com el desbrossament dels marges i creus dels camins rurals així com la neteja dels barrancs per a evitar al màxim els efectes de les pluges torrencials