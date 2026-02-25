La pensión media en Castellón sube un 5% y se sitúa en 1.395 euros en febrero

La pensión media por jubilación en la provincia de Castellón se ha situado en 1.395 euros durante el mes de febrero, lo que supone un incremento del 5% respecto al mismo mes del año pasado, según los datos publicados por la Seguridad Social. Para garantizar estas prestaciones, el organismo ha abonado un total de 128 millones de euros, mientras que la nómina destinada a todas las pensiones, incluyendo jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y pensiones en favor de familiares, asciende a 176,76 millones de euros en la provincia.

En Castellón, existen 142.843 personas que perciben algún tipo de pensión. De ellas, 91.868 reciben pensión por jubilación, 30.537 por viudedad, 15.693 por incapacidad permanente, 4.514 por orfandad y 231 en favor de familiares. La pensión media de todo el sistema de la Seguridad Social en la provincia se sitúa en 1.237,4 euros al mes, lo que representa un aumento del 4,96% respecto a febrero del año pasado. Además, el número de pensionistas ha crecido un 1,87% en el último año.

En este contexto, 19.613 pensiones en la provincia cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, del que el 77,6% de los titulares son mujeres a nivel nacional. El importe medio mensual de este complemento en Castellón se sitúa en 73 euros y se distribuye según el número de hijos. De las pensiones complementadas, 4.809 corresponden a personas con un hijo, 10.730 a beneficiarios con dos hijos, 2.901 a pensionistas con tres hijos y 1.173 a aquellos con cuatro hijos.

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 33,20 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2024, y debe solicitarse al tramitar la pensión. Con estas medidas, la Seguridad Social busca reducir las desigualdades de género y garantizar un ingreso más equitativo entre los pensionistas de Castellón.