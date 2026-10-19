Peñíscola reunirá a 11 chefs con Estrella Michelin y Sol Repsol en el V Festival Gastronómico Castelló Ruta de Sabor

Peñíscola se convertirá del 23 al 25 de octubre en el escaparate de la gastronomía de la provincia con la celebración de la quinta edición del Festival Gastronómico ‘Castelló Ruta de Sabor’. El evento, organizado por la Diputación de Castellón a través del Patronato Provincial de Turismo, reunirá a productores, restaurantes y cocineros para mostrar la variedad y calidad de los productos castellonenses.

El vicepresidente provincial y responsable del Área de Turismo, Andrés Martínez, ha presentado este lunes una nueva edición que, según ha destacado, «volverá a poner en valor la excelencia, la diversidad, la calidad y el talento de la gastronomía de la provincia».

Martínez ha subrayado también el papel de la gastronomía como atractivo turístico y motor económico. «El Festival Gastronómico se convierte en el mejor escenario para mostrar al mundo el potencial de la gastronomía de Castellón y seguir promocionando los sabores de la provincia como principal atractivo turístico», ha afirmado.

Once chefs con Estrella Michelin y Sol Repsol

Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de 11 chefs con Estrella Michelin y Sol Repsol, que ofrecerán demostraciones culinarias y ponencias. Además, 11 restaurantes dispondrán de estand propio para presentar sus propuestas gastronómicas.

Entre los establecimientos participantes se encuentran Vermuda, de Alcossebre; La Caleta Tasca del Mar, de Benicarló; el restaurante Rubén Miralles, de Vinaròs; y Porcellet, de Traiguera. Peñíscola, como localidad anfitriona, estará representada por Aborigen, Caffé del Mar, Marinba Tío Pepe, Nacra, Rocamar, Gganbu y Mareva Blue.

El festival contará también con 25 productores que ofrecerán y pondrán a la venta sus elaboraciones en casetas propias. La selección incluye turrones, quesos, miel, aceite, cerveza artesana, vinos, licores, embutidos y otros productos locales procedentes de distintos municipios de la provincia.

Catas, cocina en directo y actividades para todos los públicos

La programación incluirá presentaciones y degustaciones de productos adheridos a la marca ‘Castelló Ruta de Sabor’, además de demostraciones de cocina en directo, ponencias culinarias, actuaciones musicales y una zona infantil.

El vicepresidente provincial ha puesto en valor las más de 500 empresas y entidades adheridas a esta marca turística, que trabaja para promocionar la gastronomía y los recursos del territorio.

«Hablar de gastronomía es hablar de agricultores, productores, empresas agroalimentarias, restaurantes, profesionales y oportunidades reales para la economía de la provincia», ha señalado Martínez, quien ha agradecido la participación de cocineros y productores.

El festival abrirá sus puertas el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, de 11.00 a 22.00 horas. El domingo 25, la actividad se desarrollará de 11.00 a 15.00 horas.

Martínez ha invitado a la ciudadanía a acercarse a Peñíscola y disfrutar de esta cita gastronómica, que permitirá conocer nuevos productos, descubrir técnicas culinarias y acercar al público el trabajo de los profesionales de la cocina castellonense.