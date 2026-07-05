Pedro Sánchez pide prudencia ante la ola de calor mientras la UME refuerza el incendio de Soneja en Castellón

El incendio forestal de Soneja mantiene en vilo a la provincia de Castellón, donde el avance de las llamas y la intensa humareda han obligado a activar un amplio dispositivo de emergencias y a realizar evacuaciones preventivas en el municipio de Azuébar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que el Ejecutivo permanece atento a la evolución de los incendios activos en distintos puntos del país, con especial seguimiento en Castellón y en otras zonas afectadas.

En el operativo desplegado en el incendio de Soneja participan refuerzos de la Unidad Militar de Emergencias, que ha incorporado 50 efectivos y 17 vehículos para apoyar las labores de extinción sobre el terreno.

Sánchez ha subrayado además la coordinación de todos los recursos estatales, con la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con los equipos autonómicos y municipales.

La situación se ve agravada por la advertencia de la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé una nueva ola de calor en los próximos días, lo que eleva el riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat.

Desde el Gobierno se insiste en la necesidad de extremar la precaución, evitar cualquier actividad de riesgo en zonas forestales y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.