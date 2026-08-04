El paro rompe la tendencia del verano y sube en 501 personas en Castellón durante julio

El paro registrado volvió a subir en la provincia de Castellón durante el mes de julio. En total, 501 personas se incorporaron a las listas del desempleo, elevando el número de parados hasta los 31.512, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo. A pesar de este repunte mensual, la comparación con julio del año pasado mantiene un saldo positivo, con 131 desempleados menos en la provincia.

Por sectores, el incremento del paro se concentró en los servicios, la industria y la construcción, además del colectivo de personas sin empleo anterior. La agricultura fue la única actividad que registró una evolución favorable, con un descenso del desempleo. Los datos también evidencian que las mujeres mayores de 45 años continúan siendo el colectivo con mayor dificultad para acceder al mercado laboral.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el paro aumentó en 7.021 personas, hasta alcanzar los 288.672 desempleados, lo que supone un incremento del 2,5 % respecto al mes anterior. No obstante, la cifra sigue siendo la más baja registrada en un mes de julio desde 2008, según las estadísticas oficiales.