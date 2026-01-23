Oropesa del Mar refuerza en Fitur su apuesta por el turismo deportivo y la desestacionalización

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar continúa su intensa agenda de trabajo en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde está reforzando la promoción del municipio como un destino turístico activo, sostenible y atractivo durante todo el año.

El alcalde de Oropesa del Mar y concejal de Turismo, Rafael Albert, ha participado en encuentros con medios de comunicación especializados, reuniones profesionales y distintas presentaciones centradas en la diversificación del producto turístico y en la desestacionalización de la oferta, uno de los principales retos del sector.

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la presentación de las pruebas deportivas Mediterranean Epic, celebrada en la Plaza Central del estand de la Comunitat Valenciana en Ifema. Estas competiciones de referencia internacional tienen como escenario principal Oropesa del Mar, que acoge tanto las salidas como las metas de las distintas pruebas, consolidando su posicionamiento como destino de turismo deportivo de primer nivel.

Desde el Ayuntamiento destacan que este tipo de eventos contribuyen de manera decisiva a romper con la estacionalidad tradicional del turismo, históricamente concentrado en los meses de verano, al atraer a deportistas, acompañantes y visitantes en otras épocas del año, generando además un impacto económico positivo y sostenido en el municipio.

Durante la jornada, el alcalde también ha recogido la Q de Calidad Turística en el Palacio de Cristal de Madrid, un distintivo que reconoce la excelencia de la Playa La Concha y el compromiso de Oropesa del Mar con la mejora continua de los servicios turísticos y la satisfacción de los visitantes.

Rafael Albert ha señalado que “el turismo deportivo es una de las líneas estratégicas más importantes para Oropesa del Mar, ya que nos permite atraer visitantes fuera de la temporada estival y mostrar que nuestro municipio ofrece mucho más que sol y playa”. En este sentido, ha subrayado que “eventos como Mediterranean Epic sitúan a Oropesa del Mar en el mapa internacional del deporte y demuestran que contamos con infraestructuras, entorno natural y capacidad organizativa para acoger pruebas de gran nivel”.

En relación con la Q de Calidad Turística, el primer edil ha destacado que “este reconocimiento es el resultado del trabajo conjunto entre el sector turístico y el Ayuntamiento, y nos anima a seguir mejorando la experiencia de quienes nos visitan”.

Con esta nueva jornada en Fitur, Oropesa del Mar continúa afianzando su imagen como un destino moderno, dinámico y comprometido con un modelo turístico diversificado, sostenible y de calidad.