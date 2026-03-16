El futuro Eje de la Cerámica arranca con el proyecto de conexión entre la CV-20 y la CV-21

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado en Onda la licitación de la redacción del proyecto para construir una nueva conexión viaria entre la CV-20 y la CV-21, una actuación incluida dentro del futuro Eje de la Cerámica.

El anuncio se ha realizado en un acto celebrado en La Campaneta Factoría Cultural con la presencia de la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y de diferentes representantes institucionales y del sector empresarial. Entre ellos han asistido la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus; el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra; la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa; y la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat.

Conexión entre la CV-20 y la CV-21

La actuación prevé la construcción de una biela que conectará la CV-20 con la CV-21 para mejorar los accesos a las áreas industriales de Onda. Según la Generalitat, esta infraestructura permitirá ordenar el tráfico en un entorno con un elevado volumen de desplazamientos, tanto por la actividad empresarial como por la movilidad diaria.

La nueva conexión busca facilitar especialmente el tránsito del transporte pesado y mejorar el acceso a los polígonos industriales vinculados al sector cerámico de la provincia de Castellón.

Inversión y plazos

La Generalitat ha licitado la redacción del proyecto, que forma parte del denominado Eje de la Cerámica y que contempla una inversión superior a los 150 millones de euros. El contrato para elaborar el proyecto tendrá un plazo de 24 meses, periodo en el que se prevé obtener la Declaración de Impacto Ambiental y el documento técnico necesario para poder licitar posteriormente las obras.

Un eje para el clúster cerámico

El Eje de la Cerámica es una planificación de infraestructuras impulsada por el Consell para mejorar la movilidad en las comarcas vinculadas a la industria cerámica. Entre otros objetivos, pretende reducir los tiempos de transporte, mejorar la logística y reforzar la conexión entre las zonas industriales, el puerto y los corredores europeos.

Según la Generalitat, la infraestructura beneficiará a más de 300.000 habitantes de municipios como Onda, Vila-real, L'Alcora, Almassora o Castelló de la Plana.

Próximas actuaciones previstas

La primera fase del proyecto contempla la conexión entre la CV-21 y la CV-10 para mejorar la accesibilidad de las áreas industriales de Onda y l’Alcora y facilitar su enlace con la red estatal.

Además, dentro del Eje de la Cerámica se plantean otras actuaciones como mejoras en la seguridad vial de la CV-21, la ronda norte de Onda o la conexión de la CV-10 con la AP-7 y la N-340, esta última condicionada a actuaciones que dependen del Ministerio de Transportes.

La iniciativa se diseñará a partir de un modelo de tráfico para las comarcas de la Plana Alta, la Plana Baixa y l’Alcalatén, con el objetivo de ordenar la movilidad y mejorar la seguridad vial en el entorno del clúster cerámico.