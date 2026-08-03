ORFIM 2026 inaugura su XXIII edición con una brillante interpretación de la Sinfonía nº 4 de Mahler

La XXIII edición del Festival Internacional de Música de Oropesa del Mar (ORFIM) arrancó este viernes con un brillante concierto inaugural en la explanada de la calle Ribera Forner, a los pies del castillo de Oropesa del Mar. La Orquesta Sinfónica de Valencia, bajo la dirección del maestro Joan Cerveró, interpretó la Sinfonía nº 4 de Gustav Mahler, con la participación de la soprano Constança Printer en el último movimiento, conquistando al público con una actuación de gran nivel artístico.

El concierto supuso además un hito para el festival, al ser la primera vez que ORFIM acoge una orquesta sinfónica completa en sus veintitrés ediciones. El concejal de Cultura, Juan García, destacó que la inauguración "ha supuesto un acontecimiento de enorme relevancia para la vida musical valenciana" y calificó la programación de una sinfonía completa de Mahler como "un auténtico hito".

Tras el éxito de su jornada inaugural, ORFIM continuará su programación este domingo 2 de agosto con el concierto Entre tangos y fandangos, protagonizado por el guitarrista valenciano Ausiàs Parejo y el Cuarteto Levantino. El festival se prolongará hasta el 5 de agosto con cinco noches consecutivas de música y entrada libre, consolidándose como una de las principales citas culturales del verano en la provincia de Castellón.