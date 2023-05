' Con las Orejas Tiesas ' (1x29): Pan y circo

A la lista de anuncios electorales de alto copete realizados en la campaña se sumó ayer domingo uno más relacionado con la salud mental. El Consejo de Ministros de mañana martes aprobará una partida de 38,5 millones de euros destinados a la atención de este tipo de trastornos que serán transferidos a las comunidades autónomas.

Ayudas del 50% a los jóvenes para irse de vacaciones, solo este verano, que el que viene ya no hay elecciones, con el Inter rail europeo.

Renovación del bono cultural de 400 euros para los jóvenes, que invierten en entradas a macro festivales y videojuegos, que revenden, en lugar de en libros o espectáculos culturales.

Un bono para que los mayores de 65 años puedan ir al cine los martes por dos euros.

Flexibilización de las condiciones para acceder a la jubilación anticipada de los trabajadores con discapacidad igual o superior al 45%".

Avales a través del Instituto de Crédito Oficial para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años.

Y así sin parar, una promesa electoral tras otra, en las últimas semanas.

Ya saben ustedes de quién les hablo.

Los políticos romanos diseñaron un plan en el año 140 a. C. para ganarse el voto de la plebe basado en el clientelismo. Y es que descubrieron que al regalar comida barata y entretenimiento se lograba una alienación del pueblo que lo despojaba de su espíritu crítico, mientras a la vez se sentía satisfecho por esa falsa generosidad de los gobernantes. Esta estrategia demostró ser una forma muy efectiva de acceder al poder.

Pedro Sánchez, cual Julio César del siglo XXI, ha perfeccionado esta frase de forma magistral, como corresponde al presidente más excelso de la democracia española… ¡e incluso de la mundial!

No sé si Pedro Sánchez pasará a la historia por ser el presidente que exhumó los restos de Franco del Valle de los Caídos, pero estoy convencido que sí que será recordado por ser, posiblemente, el presidente más hipócrita y con el rostro más pétreo que hemos conocido los españoles que actualmente le sufrimos.

Pero atendiendo a las encuestas que se vienen publicando las últimas semanas, no me extraña que el presidente del Gobierno esté poniendo toda la carne en el asador… porque se está jugando mucho no, muchísimo, de sus posibilidades de seguir como responsable del Ejecutivo español dentro de seis meses.

Como ya les explicaba en mis ‘Orejas tiesas’ de hace dos semanas, estas elecciones municipales y autonómicas tienen muchísimo de primera vuelta de las elecciones generales previstas para final de año.

Y este fin de semana, en los medios de comunicación se han ofrecido las últimas encuestas antes de que vayamos a las urnas este domingo, y la cosa no es que esté reñida, sino lo siguiente.

Especialmente en la Comunitat Valenciana, donde según el estudio sociológico que se mire, la victoria puede ser del bloque de izquierdas o del bloque de centro derecha pero, lo que sí es seguro, es que no habrá más de uno o dos diputados entre ambos.

Así las cosas, los socialistas lo dieron todo el sábado en Valencia, ofreciendo la mejor imagen posible en un acto en el que Pedro Sánchez hizo su penúltimo anuncio de inversión electoral, que aprobará también mañana en su Consejo de Ministros.

En Valencia, en el considerado acto central de esta campaña de las elecciones municipales y autonómicas, el presidente del Gobierno y líder del PSOE adelantaba que mañana martes, el Consejo de Ministros aprobará una partida finalista de 580 millones de euros para mejorar las infraestructuras y equipamientos de Atención Primaria.

Y no fue un anuncio baladí, porque la deteriorada sanidad que estamos recibiendo en esta comunidad, especialmente en la provincia de Castellón, es la principal piedra que tiene en el zapato Ximo Puig. La realidad es que el president no ha tenido un desgaste especial esta legislatura, más allá de las facturas que han pagado a su hermano y que el Partido Popular está sacándole todo el jugo que puede.

Sin embargo, la atención sanitaria es un desastre tal, que las listas de espera se han disparado tanto que ha llevado, primero, a muchas familias a contratar un seguro privado. Y segundo, al Consell de PSOE, Compromís y Podemos, a derivar a pacientes a la sanidad privada, pagando hasta 1.000 euros al día por especialista.

Menos mal que solo queda una semana de campaña, porque si no me asustaría aún más de lo que estoy con la subida de impuestos que no iban a cascar… en el caso de que Pedro Sánchez pasase del dicho al hecho.

Así que ya saben, mañana también es martes electoral del Consejo de Ministros de nuestro amadísimo, reverendísimo y sapientísimo Pedro Sánchez… que como siempre se ha hecho spoiler a sí mismo y, sobre todo, a sus enemigos en el Gobierno, me refiero a Podemos. Ya saben, mañana aprobarán las ayudas de salud mental y la Atención Primaria que anunció este fin de semana en sendos mítines electoral.

¡Para que luego diga que esta campaña no se ha planteado en clave nacional y que no se juega nada de nada!

¡Eso sí que es hacer un uso partidista del Gobierno! ¿O no?

De todas formas, no hagan mucho caso… que es solo mi opinión.