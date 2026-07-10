Los okupas de una vivienda de la Marjalería abandonan el inmueble tras la presión vecinal y laintervención de la Policía Local

Los ocupantes de una vivienda situada en el Camino Primera Travesera, en la Marjalería de Castellón, han abandonado voluntariamente el inmueble, según ha informado el Ayuntamiento de Castellón. La Policía Local comprobó este viernes que la vivienda había quedado desalojada después de que los ocupantes comunicaran a los agentes su decisión de abandonar el domicilio.

El consistorio ha señalado que la ocupación había generado "una importante preocupación entre los residentes de la zona" y ha explicado que, tras el aviso vecinal, la Policía Local acudió al lugar y activó las actuaciones previstas dentro del marco legal. Según el Ayuntamiento, la presencia de menores en el interior de la vivienda impidió que se pudiera realizar un desalojo inmediato.

Durante los días posteriores, la Policía Local mantuvo un seguimiento del caso y desarrolló labores de mediación con los ocupantes. Según ha explicado el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, "la Policía Local ha mantenido durante estos días negociaciones constantes con los ocupantes para conseguir que abandonaran el inmueble de forma voluntaria".

Ortolá ha destacado también "la profesionalidad y la perseverancia de la Policía Local durante toda la intervención, trabajando desde el primer momento con todos los mecanismos legales a su alcance para resolver esta situación".

El concejal ha agradecido la colaboración de los vecinos de la Marjalería y ha afirmado que "su colaboración ha sido fundamental para que, junto al trabajo de la Policía Local, hoy podamos anunciar que esta vivienda ha sido recuperada".

El Ayuntamiento ha informado además de la colaboración de la Policía Nacional durante el proceso. Ortolá ha señalado que "la coordinación entre la Policía Local y la Policía Nacional ha sido fundamental para realizar un seguimiento permanente de esta ocupación y actuar con eficacia dentro de las competencias de cada cuerpo".