Las obras del Mercado Central de Castellón alcanzan el 60% de ejecución y estarán terminadas en marzo de 2027

Las obras de reforma integral del Mercado Central de Castellón avanzan a buen ritmo y han alcanzado ya el 60% de ejecución, según ha informado la alcaldesa, Begoña Carrasco, durante una visita a los trabajos. El Ayuntamiento mantiene su previsión de que la actuación esté finalizada antes de que termine marzo de 2027.

Carrasco ha definido la intervención como "la obra más importante para nosotros de esta legislatura" y ha destacado que se trata de una transformación integral de un edificio que, en su opinión, debe convertirse en un nuevo motor para el comercio y el centro de la ciudad.

"Estamos cumpliendo con los objetivos que nos habíamos propuesto", ha señalado la alcaldesa, que ha confirmado que las obras estarán terminadas "en el primer trimestre del 2027".

El presupuesto total de la obra asciende a 9.707.293,56 euros. De esta cantidad, 3,6 millones corresponden a fondos europeos FEDER y el resto a aportación municipal.

Un mercado diseñado junto a los vendedores

Uno de los aspectos en los que más ha insistido la alcaldesa durante la visita es en la colaboración con los comerciantes. Los vendedores están pudiendo visitar sus futuros puestos y plantear modificaciones en función de sus necesidades.

"Estamos trabajando casi a demanda", ha explicado Carrasco, quien considera que son los propios comerciantes quienes mejor conocen las necesidades de los espacios que van a utilizar y ha defendido que el nuevo edificio debe adaptarse a su actividad.

En la zona de la pescadería ya se han ejecutado las estructuras individuales de los puestos, mientras continúan los trabajos de tabiquería y mostradores. También se han realizado actuaciones en la cubierta y en los accesos.

Más luz y transparencia

La reforma contempla una importante transformación de los espacios interiores. Se han dejado visibles las vigas originales del edificio y se están instalando grandes superficies acristaladas para incrementar la entrada de luz natural. "Queremos transparencia, queremos amplitud y creo que con estas grandes cristaleras eso lo vamos a conseguir", ha afirmado Carrasco.

Las vigas recuperadas tendrán un tono verde, elegido por el Ayuntamiento como referencia al color asociado a la ciudad de Castellón.

La intervención también contempla una nueva cubierta transitable en la zona de la pescadería, con un espacio tipo rooftop abierto hacia la plaza Santa Clara y una cubierta vegetal.

Más de 3.200 metros cuadrados de cerámica de Castellón

Otro de los elementos destacados durante la visita ha sido el uso de materiales procedentes de empresas castellonenses. El nuevo mercado contará con más de 3.200 metros cuadrados de pavimento y revestimiento cerámico.

La alcaldesa ha puesto el acento en la apuesta por la industria cerámica local y ha señalado que el Ayuntamiento intenta incorporar estos materiales en sus proyectos siempre que es posible.

Visita a las obras del Mercado Central de Castellón | Ayuntamiento de Castellón

"Un puente entre el pasado, el presente y el futuro"

Carrasco ha defendido que la reforma no se limita a una renovación del edificio, sino que pretende cambiar el papel del Mercado Central dentro de la ciudad.

"Este proyecto supone un nuevo impulso, es un símbolo de la ciudad", ha afirmado la alcaldesa, que considera que la recuperación de las vigas originales representa "un puente entre el pasado, el presente, que ya prácticamente es una realidad, y el futuro de generaciones de castellonenses".

En este sentido, ha vinculado la actuación con la recuperación del comercio de proximidad, la generación de empleo y la dinamización del centro urbano.

"Es una apuesta firme por el futuro del comercio local, por la generación de empleo, por la reactivación del centro urbano y por la economía y el comercio de proximidad", ha señalado.

Gastronomía y nuevos usos

El futuro mercado incorporará también nuevos usos gastronómicos y turísticos. El Ayuntamiento está trabajando en una nueva ordenanza para regular estas actividades y prevé habilitar nuevos espacios dentro del edificio y en su entorno.

La alcaldesa ha explicado que se está estudiando la experiencia de otros mercados de España y Europa para incorporar aquellos modelos que puedan funcionar en Castellón.

El proyecto contempla además utilizar un espacio acotado de la Plaza Mayor para instalar mesas donde se puedan consumir productos de kilómetro cero comercializados en el mercado, así como un ágora central para realizar degustaciones.

"Queremos que sea un dinamizador de la ciudad y de su tejido comercial", ha defendido Carrasco.

Sin fecha todavía para el regreso de los vendedores

Uno de los asuntos que más interés genera es cuándo podrán regresar los comerciantes al Mercado Central. Carrasco ha explicado que todavía se están negociando las fechas y ha evitado concretar un día.

"Los vendedores ya tienen una [fecha], que estamos viendo sobre todo sus necesidades y sus inquietudes", ha explicado la alcaldesa, que ha insistido en que el traslado se realizará "cuando sea el momento más oportuno para todos, para ellos y para los castellonenses".

El compromiso municipal, ha reiterado, es que las obras concluyan durante el primer trimestre de 2027.

La Navidad condicionará los trabajos en la Plaza Mayor

La llegada de los próximos meses obligará además a compatibilizar las obras con las actividades previstas en la Plaza Mayor. El Ayuntamiento está negociando con la empresa los horarios de los trabajos para evitar interferencias, especialmente durante la campaña navideña.

Carrasco ha explicado que actualmente hay una gran grúa instalada en la plaza, necesaria para colocar las cristaleras, pero ha señalado que su intención es evitar que permanezca allí durante las fiestas. "Por cuestiones de seguridad, no me gustaría tener una gran grúa en la Plaza Mayor en Navidad", ha afirmado.

El Ayuntamiento está reorganizando algunas de las actividades que habitualmente se desarrollan en este espacio para trasladarlas a otras plazas de la ciudad.

El mercado provisional podría convertirse en espacio ferial

La alcaldesa también ha avanzado que el Ayuntamiento estudia qué uso darle al mercado provisional una vez que los comerciantes regresen al edificio reformado.

Carrasco ha apuntado que se está valorando convertirlo en un espacio ferial, aunque todavía no existe una ubicación definitiva para las instalaciones.

"Ha sido un éxito y pensamos que puede funcionar como un espacio ferial", ha explicado.

"Estamos cumpliendo con la palabra dada"

En el tramo final de su intervención, Carrasco ha reivindicado el compromiso adquirido con los comerciantes y con los vecinos de Castellón antes de acceder a la Alcaldía.

"Yo vine aquí y me comprometí con los vendedores y con los castellonenses, con los vecinos y vecinas de Castellón, y les dije y lo firmé ante notario que si me daban su confianza, lo que no había hecho nadie, lo íbamos a hacer", ha recordado.

Visita a las obras del Mercado Central de Castellón | Ayuntamiento de Castellón

La alcaldesa ha reconocido que se trata de una obra de gran envergadura y ha destacado la complejidad de ejecutarla manteniendo la actividad comercial mediante un mercado provisional.

"Era una obra de gran envergadura, costosa, en cuanto a la cuantía económica, pero sobre todo por el trabajo que había que realizar de la mano de los vendedores y también de los castellonenses", ha señalado.

Y ha concluido: "Aquí estamos, cumpliendo, cumpliendo con la palabra dada, cumpliendo en estos momentos con el 60% de la obra ya ejecutada y cumpliremos para que este proyecto sea una realidad en el primer trimestre del 2027".