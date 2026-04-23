SUCESOS

Un niño de 3 años resulta herido tras ser atropellado por un turismo en Borriana

El suceso se produjo el lunes en el camí d'Onda con Nou d'Octubre

Europa Press

Castellón |

Hospital General de Castellón
Hospital General de Castellón | csif

Un niño de tres años resultó herido el pasado lunes tras ser atropellado por un turismo en Borriana (Castellon), según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de la localidad.

El suceso se produjo en el camí d'Onda con Nou d'Octubre, donde hay un parque infantil. Tras el atropello intervino la Policía Local de Borriana, que está instruyendo el atestado.

El niño fue trasladado al Hospital de La Plana de Vila-real y, desde allí, fue llevado al Hospital General, donde se encuentra ingresado, según fuentes sanitarias.

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