Nealis presenta ‘Nealis Innovation Hub’, su apuesta corporativa para impulsar el progreso compartido

Nealis ha presentado en Valencia su nuevo Nealis Innovation Hub, un espacio concebido para articular el modelo global de innovación del holding –antiguo Grupo Gimeno– y reforzar la colaboración con el ecosistema tecnológico, el emprendimiento y los agentes científicos. La iniciativa se alinea con el plan estratégico corporativo y fija una hoja de ruta hasta 2030 que contempla más de 50 proyectos de innovación, la creación de 8 spin-offs, la puesta en marcha de 15 programas de colaboración con startups y una inversión prevista de 45 millones de euros, además de la implantación de un sandbox urbano para testar tecnologías en entornos reales.

El acto de presentación, celebrado en CaixaForum València ante más de 300 representantes del sector, ha contado con la intervención de figuras destacadas del ámbito innovador e investigador. Durante la jornada, los responsables de Nealis explicaron que el hub se estructurará en tres ejes: Explore, centrado en la observación de tendencias y la investigación aplicada; Grow, orientado a impulsar la cultura innovadora y nuevas iniciativas internas; y Connect, destinado a fortalecer la cooperación con startups, empresas tecnológicas y centros de conocimiento. El hub integrará además un sandbox propio que permitirá validar soluciones en infraestructuras del grupo, desde espacios de coworking hasta instalaciones hídricas o entornos portuarios.

El lanzamiento se produce en un contexto de consolidación del ecosistema innovador valenciano, destacado por su capacidad de atracción de talento e inversión. Instituciones como Plug&Play, Lanzadera o Eurecat participaron en las conversaciones que acompañaron la presentación, en las que se subrayó el valor de los modelos colaborativos y de la transferencia tecnológica. Nealis enmarca este nuevo impulso dentro de su estrategia global, que persigue alcanzar 1.000 millones de euros de facturación, invertir 300 millones y generar 3.000 nuevos empleos en los próximos años, avanzando hacia un holding empresarial centrado en la innovación y el progreso sostenible en entornos urbanos.