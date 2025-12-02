Prisión para el líder de la primera célula en Castellón del grupo terrorista neonazi The Base

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el presunto líder de la primera célula en España de la organización terrorista 'The Base', detenido en Castellón junto a otros dos presuntos integrantes de este grupo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha adoptado esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso EFE, a petición de la Fiscalía, que considera al presunto líder de esta célula, David D.G., responsable de delitos de pertenencia a organización terrorista, captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas.

El magistrado considera procedente su ingreso en prisión provisional ante el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y ante "la posibilidad de incidir sobre las fuentes de prueba, dado el carácter jerarquizado de la organización criminal y su papel prioritario dentro de la misma".