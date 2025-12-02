Muere una niña de 13 años mientras acudía a un curso de natación adaptada en Vila-real

Tragedia en Vila-real tras la muerte de una niña de 13 años mientras practicaba natación adaptada en la piscina del Centro de Tecnificación Deportiva.

El personal de las instalaciones realizó todas las técnicas de asistencia y reanimación, también los servicios sanitarios y los equipos de emergencia, con un final fatídico sin poderle salvar la vida. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

El ayuntamiento ha expresado su más sincero pésame a la familia y entorno de la menor, así como al Club Tritons al que pertenecía la niña con autismo y estudiante del instituto Miralcamp de Vila-real.

El consistorio ha declarado el día de luto oficial en la ciudad, por lo que quedan suspendidas las actividades lúdicas municipales y las banderas ondean a media asta.