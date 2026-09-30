El MITECO destina 830.000 euros a cuatro proyectos contra la despoblación en Castellón

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha seleccionado cuatro proyectos de la provincia de Castellón dentro de su convocatoria de ayudas para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. Las iniciativas, promovidas por la Diputación de Castellón, los ayuntamientos de Morella y Viver y el Consorcio Pacto por el Empleo de la Plana Baixa, suman 829.755 euros en subvenciones.

La Diputación recibirá 270.000 euros para desarrollar una red inteligente de detección temprana de incendios forestales en municipios de menos de 3.000 habitantes. El Ayuntamiento de Morella contará con 199.800 euros para el Centro Colomer Zurita, destinado a coworking, emprendimiento y dinamización cultural, mientras que el Consorcio Pacto por el Empleo de la Plana Baixa dispondrá de otros 270.000 euros para el proyecto ‘Escenarios de Memoria Castelló Sud’.

Por su parte, Viver recibirá 89.955 euros para desarrollar los ‘Cubos de memoria viva’, una iniciativa centrada en el patrimonio del vino, la cultura y la comunidad rural. La convocatoria estatal, dotada con 40 millones de euros, incluye 189 proyectos relacionados con ámbitos como la vivienda, la bioeconomía, la resiliencia climática, los cuidados, el transporte, el emprendimiento y la cultura.