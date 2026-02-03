El Mercado Central de Castellón cerrado por mudanza hasta el próximo 12 de febrero

Los comerciantes del Mercado Central de Castellón han iniciado su traslado a un mercado provisional ubicado en la plaza de Santa Clara, para permitir con esto dar paso a las obras de remodelación integral del edificio histórico. La intervención, impulsada por el Ayuntamiento, busca modernizar y ampliar las instalaciones, con una inversión prevista de más de 10 millones de euros.

El traslado comenzó el 31 de enero y se prolongará hasta el 11 de febrero, periodo durante el cual no habrá actividad comercial en ninguna de las dos ubicaciones. Los comerciantes podrán instalar sus puestos en el mercado provisional, donde se retomará la actividad de venta a partir del 12 de febrero, según los acuerdos alcanzados entre el Ayuntamiento y los vendedores para minimizar el impacto en su actividad.

El mercado provisional acogerá a más de medio centenar de puestos mientras se ejecutan las obras, que se espera duren entre 16 y 18 meses. El objetivo es que los comerciantes puedan regresar al Mercado Central una vez finalizada la rehabilitación, recuperando su ubicación histórica y beneficiándose de unas instalaciones más modernas y funcionales. El nuevo Mercado Central de Castellón remodelado aprovechará nuevos espacios arquitectónicos y tendrá un enfoque gastronómico.