Medio Ambiente presenta una nueva licitación para el Puerto Deportivo en Las Fuentes

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha otorgado una licencia de 9.7 millones de euros para el Puerto Deportivo de Las Fuentes de Alcossebre mediante una colaboración público-privada. Esta obra servirá para la modernización del recinto y su consolidación como motor económico, turístico y deportivo.

El proyecto comprende la gestión, renovación y explotación integral del puerto durante los próximos 35 años e incluirá la reparación y mejora de los muelles, el refuerzo del dique, el dragado para garantizar mejores condiciones de navegación, la renovación de los amarres y la modernización de las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento e iluminación LED.

Asimismo, la actuación contempla la creación de una nueva zona comercial, la mejora de los accesos y del aparcamiento y la reurbanización completa del entorno portuario para favorecer su integración con el municipio.

Será el segundo puerto de titularidad de la Generalitat

Entre los aspectos que se valorarán en el proceso de adjudicación figura la incorporación de amarres con cargadores eléctricos para embarcaciones de cero emisiones. De este modo, el Puerto Deportivo Las Fuentes será el segundo puerto de titularidad de la Generalitat, tras el de La Pobla de Farnals, cuya licitación concluyó hace un mes, que apuesta por este tipo de infraestructura para favorecer una navegación más sostenible.

Martinez Mus ha destacado que este puerto cumplirá con el modelo sostenible que busca la Comunitat basado en “el turismo de calidad” y en una infraestructura “moderna y abierta a la ciudadanía”. Además, ha recordado que el puerto cuenta con 30.000 metros cuadrados de superficie y dispone actualmente de 283 amarres en funcionamiento.

Respecto al calendario previsto, el conseller ha explicado que el procedimiento administrativo sea que este verano se abra el primer sobre con las ofertas presentadas por las empresas licitadoras. La Generalitat prevé que la adjudicación pueda resolverse antes de Navidad y que, en ese momento, ya se disponga del proyecto para ejecutar las obras de modernización y mejora.