Bosque Masía Bellver prepara una cita con el eclipse solar total que combinará ciencia, cultura y gastronomía frente al mar

El próximo 12 de agosto, Castellón será uno de los lugares privilegiados para contemplar el eclipse solar total, un fenómeno que no se disfruta en la provincia desde 1905 y que no volverá a repetirse con estas características hasta dentro de más de un siglo.

Para vivir esta cita astronómica de una forma diferente, Bosque Masía Bellver ha preparado una experiencia que combina divulgación científica, arte, gastronomía y conexión con el entorno natural. Una propuesta que busca ir más allá de la simple observación del eclipse y convertir el acontecimiento en una jornada de encuentro y contemplación frente al mar, rodeada de vegetación mediterránea.

El espacio, integrado en el ecosistema Bellver Blue Tech Zone, plantea esta iniciativa como una experiencia ligada al bienestar, la innovación y la comunidad, invitando a los asistentes a detenerse y disfrutar de un fenómeno que conecta directamente con la inmensidad del universo.

La programación comenzará a las 17:00 horas con la apertura de puertas y una charla divulgativa a cargo de la Fundación Azul Marino. La jornada continuará con música y actividades previas hasta que, a partir de las 19:37 horas, varias pantallas permitan seguir la evolución del eclipse en directo.

El instante más esperado llegará a las 20:31 horas, cuando la Luna cubra completamente el Sol y se produzcan alrededor de noventa segundos de oscuridad total. Un momento que estará acompañado por un corte absoluto de música para dar protagonismo al silencio de la naturaleza y a la contemplación del cielo.

Tras la fase de totalidad, la vuelta de la luz dará paso a una nueva parte de la programación con la actuación de la Academia Tempo Castellón y un concierto en directo de Sin Bikini. La experiencia se completará con una propuesta gastronómica especial y cervezas temáticas diseñadas para la ocasión.

Además, quienes quieran alargar la experiencia podrán optar por diferentes modalidades de acceso con alojamiento en el Hotel Masía Bellver, combinando la observación astronómica con una estancia de descanso en un entorno natural donde conviven naturaleza, tecnología y bienestar.