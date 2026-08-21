Más de 700.000 habitantes para 2030 en Castellón

Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que Castellón ganará 65.395 habitantes entre 2030 y 2040, hasta alcanzar los 745.114 residentes. La provincia experimentará así un crecimiento del 9,6 %, el mayor en términos relativos de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

Este aumento de población estará acompañado de un importante envejecimiento demográfico. El número de personas de 65 años o más pasará de 147.998 en 2030 a 193.713 en 2040, lo que supone 45.715 personas más y un incremento del 30,9 %. En ese momento, este grupo representará aproximadamente el 26 % de la población de la provincia.

En cambio, la población de entre 16 y 64 años crecerá a un ritmo mucho menor. Pasará de 441.915 personas a 458.938, con un incremento de 17.023 habitantes, un 3,9 %. La diferencia entre ambos grupos refleja una evolución demográfica marcada por el aumento de la población sénior frente a un crecimiento más moderado de la población en edad potencialmente activa.

La tendencia se repite en el conjunto de la Comunitat Valenciana, que pasaría de 5,87 millones de habitantes en 2030 a 6,39 millones en 2040, un aumento del 8,8 %. Alicante y Castellón registrarían los mayores incrementos de población sénior, con alrededor de un 31 %, mientras que Valencia crecería un 8 % en población y tendría el menor aumento relativo de mayores de 65 años, con un 26,8 %.