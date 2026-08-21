El incendio de Segorbe mantiene el dispositivo de emergencia tras una jornada marcada por nueve fuegos provocados por rayos

El incendio de Segorbe centra la atención de los servicios de emergencia tras iniciarse a última hora de la tarde de ayer y evolucionar con virulencia por una zona de acceso terrestre muy complicado. El fuego presenta dos flancos y mantiene desplegado en el municipio el Punto de Mando Avanzado, después de decretarse el nivel 1 de preemergencia. Durante la noche han trabajado brigadas de bomberos forestales de la Generalitat y de los consorcios de Castellón y Valencia, mientras que a primera hora se han incorporado medios aéreos. Las condiciones meteorológicas son hoy favorables para la evolución del incendio.

El temporal dejó ayer poca lluvia, máximas de 5 litros en Alcora, pero una intensa actividad eléctrica que provocó nueve incendios por caída de rayos en distintos puntos de la provincia, todos ellos ya controlados. El más relevante durante la jornada se registró en Tales, ya extinguido, y corresponde a la segunda reproducción del incendio de Vall d’Uixó, que todavía no se ha dado por extinguido. También un rayo originó un fuego en la partida Corrals de la Baseta, en Alcudia de Veo, donde fue necesaria la intervención de medios aéreos. Además, se registraron incendios en Altura, Borriol, dos en Vall d’Uixó, uno en el camí Vora Riu de Almassora y otro en un campo abandonado de Vinaròs.

Las tormentas también obligaron a intervenir a los servicios de emergencia en otros dos incidentes. En Benicarló fue necesario retirar unas planchas metálicas que habían caído como consecuencia del episodio de viento y lluvia, mientras que en Peñíscola un coche cayó sobre otros vehículos. En ninguno de estos dos sucesos se produjeron daños personales.