Más de 2.700 jóvenes de Castellón ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026

Un total de 2.723 jóvenes de la provincia de Castellón ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 durante el primer mes desde la apertura de la convocatoria. La cifra representa cerca del 36 % de los 7.636 castellonenses que cumplen o cumplirán 18 años a lo largo de este año y que pueden acceder a esta ayuda impulsada por el Ministerio de Cultura.

El Bono Cultural Joven concede 400 euros para fomentar el acceso de los jóvenes a la cultura. Como principal novedad de esta edición, el importe podrá destinarse no solo al consumo de productos y actividades culturales, sino también a la compra de instrumentos musicales, material para la creación artística o cursos de formación cultural, ofreciendo una mayor flexibilidad a los beneficiarios.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de octubre a través de la página web oficial del programa. Una vez concedida la ayuda, los jóvenes dispondrán de un año para gastar el importe en cualquiera de los establecimientos adheridos, que en la Comunitat Valenciana ascienden a 403. El trámite puede realizarse de forma telemática mediante Cl@ve o certificado digital, tanto por el propio beneficiario como a través de un representante adulto.