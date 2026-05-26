Marta Barrachina reclama ante la FEMP la actualización urgente de las entregas a cuenta para las entidades locales

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha reclamado al Gobierno de España la actualización urgente de las entregas a cuenta correspondientes a la participación de las entidades locales en los tributos del Estado. La petición la ha realizado durante su participación en la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada en la Diputación de Valencia.

Barrachina ha advertido de que la falta de actualización de estas transferencias agrava la situación de infrafinanciación de ayuntamientos y diputaciones. Según ha señalado, el incremento de la población y el aumento de la recaudación estatal obligan a revisar las cantidades que reciben las administraciones locales para garantizar la prestación de servicios públicos y mantener la estabilidad presupuestaria. La presidenta provincial ha insistido en que los mecanismos de financiación deben adaptarse a la realidad económica actual y a las necesidades crecientes de la ciudadanía.

La dirigente provincial ha cifrado en alrededor de 250 millones de euros la cantidad que, según la Diputación, el Gobierno adeuda a la provincia de Castellón por entregas a cuenta pendientes desde 2023. Además, ha criticado que la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado esté provocando un desfase entre los ingresos reales del Estado y los fondos que reciben las entidades locales. Marta Barrachina ha asegurado que la Diputación continuará reclamando una actualización “justa” de las transferencias para garantizar la autonomía financiera de los municipios y diputaciones.