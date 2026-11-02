showcase Europa FM

Malmö 040 ofrecerá un showcase exclusivo de Europa FM en el Teatro Mónaco de Onda

El concierto será el jueves 19 de noviembre, a las 20.00 horas, y contará con invitaciones gratuitas que se repartirán a partir del 6 de noviembre

Onda Cero Castellón

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Malmö 040
Malmö 040 | Malmö 040

El Teatro Mónaco de Onda acogerá el próximo jueves 19 de noviembre, a las 20.00 horas, un showcase exclusivo de Europa FM protagonizado por Malmö 040. La banda barcelonesa ofrecerá un concierto en directo en el teatro municipal, en una cita que acercará al público a uno de los grupos del panorama pop-rock nacional.

La formación ha consolidado su presencia en la escena musical española con una propuesta que combina melodías pop e influencias del rock, letras cercanas y estribillos pegadizos, especialmente conectados con el público joven. La actuación permitirá disfrutar de algunos de sus temas más conocidos en un formato especial organizado por la emisora musical.

Cómo conseguir las invitaciones

Las invitaciones serán gratuitas. Las personas empadronadas en Onda podrán recogerlas en la Casa de la Cultura el viernes 6 de noviembre, de 16.00 a 21.00 horas, y el sábado 7 de noviembre, a partir de las 10.00 horas.

El público general podrá conseguir sus invitaciones desde el lunes 9 de noviembre, en horario de 9.00 a 21.00 horas.

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