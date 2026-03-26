Mahou se mantiene como la cerveza española más valiosa por quinto año consecutivo

Mahou ha sido reconocida por quinto año consecutivo como la cerveza española más valiosa, según el ranking Kantar BrandZ 2026, que clasifica las 30 marcas más valiosas del país en función de la percepción de los consumidores y el valor financiero de cada marca.

“Cinco años consecutivos en la cima no es casualidad, es la demostración de la fuerza de nuestra marca y de nuestra capacidad de liderazgo”, señaló Ignacio Cormenzana, director de Marketing de la unidad de negocio España de Mahou San Miguel. “Cinco de cinco es nuestro mantra, que nace de una apuesta constante por la calidad, lo que se traduce en seguir siendo la cerveza número 1 de España”.

Según el ranking, en un año marcado por un crecimiento del 27% del valor de las marcas españolas, Mahou no solo mantiene su presencia en el Top 30, sino que se consolida como la marca de cerveza que mejor evolución presenta dentro de su categoría. “Este resultado demuestra nuestra capacidad de adaptación en un contexto sectorial con retos crecientes”, añadió Cormenzana.

El ranking Kantar BrandZ 2026 destaca además que el umbral de entrada y permanencia en el Top 30 ha aumentado, haciendo más exigente la clasificación. En este escenario, Mahou se mantiene como la única marca de cerveza que ha liderado consistentemente la categoría durante los últimos cinco años.

“Formar parte del ranking en un año tan exigente refleja la consistencia de la marca y su conexión con los consumidores”, concluyó Cormenzana, citando los esfuerzos de Mahou por mantener iniciativas culturales relevantes y su apuesta por la calidad en todos sus productos.