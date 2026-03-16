“El ‘Magdalena Vítol’ pone el broche final a nueve días de fiesta en Castelló”

Castelló ha despedido las Fiestas de la Magdalena 2026 con un multitudinario Magdalena Vítol lleno de luz, color y pólvora en la plaza Mayor. A las diez de la noche, desde el balcón del Ayuntamiento, las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, pronunciaron el tradicional “Magdalena”, al que el público respondió con un emocionado “Vítol”, poniendo así el broche final a nueve días de celebraciones en la ciudad.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha destacado el gran ambiente vivido durante toda la semana festiva, subrayando la amplia participación en los diferentes actos programados. Según ha señalado, se han organizado actividades para todas las edades y la respuesta de la ciudadanía ha sido muy positiva, consolidando unas fiestas “muy vividas en la calle”. La primera edil también ha felicitado a la Junta de Fiestas por la organización de unas celebraciones fundacionales que han vuelto a reunir a miles de castellonenses y visitantes.

Antes del acto final, la ciudad vivió un emotivo desfile que recorrió el centro con cerca de 955 participantes, un 10% más que el año anterior. El cortejo contó con bandas de música, collas, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta y los 19 sectores gaiateros, culminando con la participación de las Reinas de las Fiestas. La jornada concluyó con la tradicional traca final disparada por la pirotecnia Pirotecnia Reyes Martí y el simbólico apagado de las 19 gaiatas, que marcó el cierre oficial de la Magdalena 2026.