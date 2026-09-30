LogistiCS despierta el interés empresarial de una delegación de Yiwu durante su visita a Castellón

Una delegación institucional y empresarial de Yiwu (China) ha visitado este miércoles Castellón para conocer las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece la ciudad. La comitiva, encabezada por el vicealcalde delegado de Yiwu, Zhu Youquing, ha sido recibida en el Ayuntamiento por la alcaldesa, Begoña Carrasco.

Durante la jornada, los representantes chinos han conocido los terrenos donde se ubicará LogistiCS, el parque industrial y logístico que contará con más de 1,7 millones de metros cuadrados y que estará situado junto al puerto de Castellón, con una futura estación intermodal de transporte por tren y carretera.

Carrasco ha destacado la apuesta de la ciudad por atraer capital extranjero y ha trasladado a la delegación de Yiwu las posibilidades que ofrece LogistiCS para la implantación de empresas. La alcaldesa ha asegurado que desde Castellón ponen "la alfombra roja" a las inversiones y empresas que lleguen para aportar empleo y riqueza.

La primera edil también ha señalado que el objetivo es reforzar las relaciones comerciales entre Castellón y Yiwu, tanto mediante la llegada de empresas chinas como facilitando que las compañías castellonenses puedan abrir nuevas vías de negocio en China.

Primer encuentro empresarial en noviembre

La visita se enmarca en el impulso de las relaciones comerciales entre ambas ciudades. El próximo mes de noviembre está previsto el primer encuentro entre empresas de Castellón y China, organizado con la participación del Ayuntamiento de Castellón, la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria de Castellón.

Durante la recepción institucional también se han puesto en valor los vínculos culturales y sociales entre ambas comunidades. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, más de 600 vecinos de origen chino residen actualmente en Castellón.

Por su parte, el vicealcalde de Yiwu ha destacado el papel de esta ciudad china como punto de conexión comercial internacional y ha explicado que cuenta con más de 80.000 puestos comerciales y mantiene relaciones comerciales con 233 países y regiones.

La delegación ha visitado también la Cámara de Comercio de Castellón y PortCastelló, donde ha conocido las posibilidades del puerto como infraestructura logística y enclave estratégico para el desarrollo de nuevas actividades empresariales. Además, ha participado en la inauguración de la sede del Centro Cultural España-China en Castellón.