Llum verda a la modificació del PGOU per solventar l´aprofitament urbanístic

La solució passa per reclasificar sòl urbà per a permetre la construcción d´habitatges.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-real ha avalat, amb els vots a favor de PSPV, Unides Podem i Ciutadans i l'abstenció del PP i Compromís, sotmetre a informació pública la versió preliminar i l'estudi ambiental i territorial estratègic de la modificació del PGOU relativa al règim jurídic de gestió del sòl urbà.

La solució a les conseqüències per l´aprofitament urbnístic “heredat del govern del Partit Popular passa per reclassificar sòl urbà que ara té altres usos, com zones d’antigues naus de tallers o zones terciàries, per a permetre la construcció d'habitatges i d'aquesta manera poder assignar en aquestes zones les reserves d'aprofitament que en el seu moment el PP va assignar a propietaris a pesar que sabia que no cabien en el Pla General”, ha explicat l´alcalde José Benlloch.

El regidor de Territori, Emilio M. Obiol, ha recordat que aquesta “hipoteca” ha costat ja 28,4 milions d'euros “pagats per aquest equip de govern”, als quals se sumen “prop de 50 milions judicialitzats” i un risc futur de “més de 200 milions d'euros”.

Ara se sotmetrà a informació pública durant 45 dies la versió preliminar i l'estudi ambiental i territorial estratègic de la modificació del PGOU, complint així el principal tràmit ambiental per a poder continuar avançant en aquest canvi de la normativa urbanística.

També el ple ha aprovat un canvi de diversos articles de les normes del PGOU per a facilitar les condicions d'edificació en la zona de la partida Madrigal destinada a la construcció d'habitatges unifamiliars aïllats. A més una declaració institucional per un estudi de mesures correctores per a reduir l'impacte ambiental en les zones limítrofes i sensibles en el pas de l'AP-7 liberalitzada. La corporació municipal demana a la Generalitat Valenciana la declaració de la Setmana Santa local com a festa d'interés turístic autonòmic , i el nomenament de Maria Carmona com a reina de les festes junt amb les seves dames de la Cort d´Honor.