La jueza Sofía Díaz lamenta la "angustia" vivida por el bulo del 'caso Bar España': "Me convirtieron en un monstruo"

La magistrada y actual presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz, ha declarado hoy en calidad de testigo en el juicio que se sigue en la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de instancia de Castellón por el bulo del 'caso Bar España' y ha lamentado la "angustia" vivida por esta situación durante casi 30 años.

"Me han llamado asesina, pederasta, violadora de niños, torturadora, traficante de drogas y de armas, y perteneciente a una mafia satánica, convirtiéndome en un monstruo, en un ser despreciable que solo puede provocar odio y asco", ha subrayado la testigo, quien ha relatado por videoconferencia el miedo y la ansiedad que ha sentido.

Díaz ha explicado que todo empezó con una denuncia interpuesta por la persona ya fallecida que el fiscal sitúa como origen del bulo contra la pareja de su exmujer por presuntos abusos hacia sus hijas, causa que se acabó archivando. Al respecto, ha apuntado que la última vez que habló con el denunciante éste le dijo: "Esto no se va a quedar así".

Ha declarado que la primera denuncia contra ella sobre este caso le imputaba el asesinato de un empresario de Benicarló por parte de la persona que, precisamente, había sido detenida por estos hechos cuando ella estaba en el juzgado de guardia. Así mismo, ha lamentado que también se dijo que ella había participado en la muerte de una enfermera de Benicarló.

La magistrada ha señalado que pidió apoyo a la Fiscalía porque no podía entender esa "persecución" ni las "aberraciones" que se decían sobre ella en las redes sociales. "No solo se han limitado a difamarme, sino que, además, lo han difundido entre miles de personas", ha lamentado Díaz, quien está convencida de que los acusados estaban conectados entre sí y ha subrayado que "lo grave aquí es que han utilizado a niños".

"Han llegado a decir que, con la toga puesta, me iba al Bar España a violar, a torturar y a asesinar a niños", ha indicado la testigo, quien ha declarado que también la han llegado a vincular con el caso de las niñas de Alcàsser.

Según ha dicho, durante 30 años la han sometido a un "hostigamiento" que no le desea a nadie. Además de profesionalmente, ha señalado que esta situación le ha afectado a nivel personal, pues considera que se la ha humillado "de todas las maneras posible, como mujer, como madre, como esposa y como juez". "Se ha ofendido mi dignidad y mi reputación y se me ha vinculado con los delitos más graves del Código Penal. Me han robado mi privacidad", ha añadido.

Así mismo, Sofía Díaz ha resaltado que cada vez que da su nombre en algún lugar agacha la cabeza, esperando que no la reconozcan y no la vinculen con "esta barbaridad". "El respeto institucional que tengo que tener se lo han cargado estas personas", ha lamentado la testigo, quien ha subraydo que su huella digital, su nombres y su cara "están unidos a las mayores barbaridades del Código Penal para siempre".

La sesión del juicio de hoy ha comenzado con una hora de retraso debido a la ausencia de una de las acusadas que, cuando se ha conectado por videoconferencia, ha alegado que se encontraba indispuesta.

El fiscal acusa en este juicio a seis personas por difundir el bulo del conocido como 'caso Bar España', por el que se atribuyó con informaciones falsas, al menos desde 1998, a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones su participación en una organización de pederastia con base en un bar de la localidad de Benicarló. Además, será juzgado el editor de un medio digital como responsable civil.