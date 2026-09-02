El ITC acerca su tecnología al sector del vidrio para impulsar la innovación y la competitividad

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) ha reforzado su colaboración con el sector del vidrio con una campaña de visitas a empresas fabricantes y transformadoras para dar a conocer sus capacidades tecnológicas y detectar nuevas oportunidades de innovación.

Durante el segundo trimestre de 2026, representantes del ITC han visitado empresas dedicadas a la fabricación de vidrio plano, vidrio hueco y transformación de vidrio, tanto de la Comunitat Valenciana como de otras regiones españolas.

La iniciativa parte de las similitudes existentes entre los sectores cerámico y vidriero, que comparten diferentes etapas de procesado, especialmente en el uso de determinadas materias primas, los tratamientos térmicos a altas temperaturas y las técnicas de acabado superficial.

Uno de los objetivos de estas visitas ha sido acercar a las empresas del vidrio las capacidades científico-tecnológicas del ITC en áreas como la caracterización y tratamiento de materias primas, el procesado de materiales a alta temperatura y el análisis de las propiedades de los productos.

Estas capacidades permiten al instituto participar en proyectos de I+D+i destinados a mejorar los procesos de fabricación, desarrollar nuevos productos y optimizar sus prestaciones.

Además, los encuentros han permitido conocer de primera mano los principales retos a los que se enfrenta actualmente el sector del vidrio e identificar posibles líneas de colaboración en las que el conocimiento especializado del ITC pueda aportar soluciones.

Entre las áreas en las que se han detectado mayores sinergias destacan el uso de materias primas, la gestión de la sílice cristalina respirable, la descarbonización de los procesos industriales, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Con esta iniciativa, el ITC pretende abrir nuevas vías de colaboración con las empresas del sector del vidrio y poner sus capacidades de investigación, desarrollo e innovación al servicio de los desafíos de la industria, con el objetivo de generar valor y mejorar su competitividad.