Ingresa en prisión tras ser sorprendido con metanfetamina escondida en su vehículo en Borriol

Un hombre de 50 años ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la salud pública después de que los agentes localizaran más de 45 gramos de metanfetamina ocultos en el interior de su vehículo. La actuación fue llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil de Villafamés dentro de un operativo de prevención de la delincuencia en las carreteras de la provincia de Castellón.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 28 de mayo en el término municipal de Borriol. Según ha informado la Guardia Civil, los agentes observaron un vehículo que realizó una maniobra anómala al detectar la presencia policial. Tras interceptar e identificar al conductor, procedieron al registro del turismo, donde hallaron la sustancia estupefaciente escondida.

El detenido fue puesto a disposición judicial y la autoridad competente decretó su ingreso en prisión provisional. Además del presunto delito contra la salud pública, se le imputan delitos de desobediencia, conducción temeraria y conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Castellón de la Plana.