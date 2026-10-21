Ingresa en prisión un hombre acusado de 17 delitos contra el patrimonio en Burriana

La Guardia Civil ha detenido en Burriana a un hombre de 25 años al que se le atribuyen 17 delitos contra el patrimonio, por 16 robos con fuerza en el interior de vehículos y un hurto de gasoil. Los hechos se produjeron entre el 3 y el 16 de octubre, en distintos puntos de la localidad.

Según la investigación, el presunto autor accedía a los vehículos forzando los marcos de las puertas o rompiendo las ventanillas para sustraer los objetos que encontraba en su interior. Las similitudes entre los robos permitieron a los agentes relacionar los casos e identificar al sospechoso, localizado en un domicilio próximo a la zona donde se cometieron los hechos.

Durante la actuación, la Guardia Civil recuperó parte de los efectos sustraídos, que fueron devueltos a sus legítimos propietarios. El detenido y las diligencias fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vila-real, Plaza número 1, que decretó su ingreso en prisión provisional.