ROBOS

Ingresa en prisión un hombre acusado de 17 delitos contra el patrimonio en Burriana

Al detenido se le atribuyen 17 delitos contra el patrimonio, por 16 robos con fuerza en el interior de vehículos y un hurto de gasoil.

Onda Cero Castellón

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Archivo - Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo.
Archivo - Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo. | Juan Moreno - Europa Press - Archivo

La Guardia Civil ha detenido en Burriana a un hombre de 25 años al que se le atribuyen 17 delitos contra el patrimonio, por 16 robos con fuerza en el interior de vehículos y un hurto de gasoil. Los hechos se produjeron entre el 3 y el 16 de octubre, en distintos puntos de la localidad.

Según la investigación, el presunto autor accedía a los vehículos forzando los marcos de las puertas o rompiendo las ventanillas para sustraer los objetos que encontraba en su interior. Las similitudes entre los robos permitieron a los agentes relacionar los casos e identificar al sospechoso, localizado en un domicilio próximo a la zona donde se cometieron los hechos.

Durante la actuación, la Guardia Civil recuperó parte de los efectos sustraídos, que fueron devueltos a sus legítimos propietarios. El detenido y las diligencias fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vila-real, Plaza número 1, que decretó su ingreso en prisión provisional.

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