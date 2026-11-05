Ingresa en un centro de menores el detenido por apuñalar a un joven en Castellón durante Halloween

La autoridad judicial ha acordado el ingreso en un centro de menores del joven detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión con arma blanca ocurrida en Castellón durante la noche de Halloween.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 1 de noviembre, cuando un joven de 18 años fue apuñalado en dos ocasiones por otro varón. Como consecuencia de las heridas, la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital General de Castellón, donde recibió atención médica en Urgencias y permaneció ingresada en observación durante 24 horas.

Tras la agresión, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar al presunto responsable. Las pesquisas permitieron localizar al sospechoso, que fue detenido en la localidad de Almassora como presunto autor de un delito grave de lesiones.

Una vez arrestado, el joven fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que acordó su ingreso en un centro de menores.

La Policía Nacional ha informado de la detención este 5 de noviembre, cuatro días después de la agresión.