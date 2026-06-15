La industria cerámica reclama subastas de cogeneración y medidas urgentes para evitar cierres de plantas

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) ha acogido este lunes la jornada “Cogeneración e industria azulejera: competitividad, transición energética y futuro industrial”, en la que patronal, empresas e instituciones han reclamado un marco estable para la cogeneración y la convocatoria de subastas pendientes.

El vicepresidente de ASCER, Miguel Nicolás Prior, ha advertido de que el sector se encuentra en un momento crítico. “La cogeneración ha sido durante décadas una herramienta esencial para nuestra competitividad”, ha señalado, aunque ha alertado de que muchas instalaciones están llegando al final de su vida útil regulatoria sin un marco claro para su renovación.

En la misma línea, el diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, ha subrayado que el sector no pide privilegios, sino “seguridad, estabilidad y reglas claras”, al tiempo que ha recordado que la cerámica representa el 32,2% del PIB provincial y más de 70.000 empleos.

Por su parte, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha reclamado unidad institucional para defender la cogeneración. “Gobiernos y empresas tenemos que ser capaces de defender ante el Gobierno de España, con unanimidad, coherencia y contundencia, la cogeneración como tecnología de transición”, ha afirmado.

Desde el ámbito empresarial, el director general de ACOGEN, Javier Rodríguez, ha defendido la necesidad de un nuevo marco regulatorio que aporte estabilidad. Ha avanzado que el Consejo de Ministros prevé aprobar antes de final de junio el nuevo sistema de subastas de cogeneración, con 1.200 MW de nueva capacidad y una inversión estimada de 1.800 millones de euros. “La cogeneración no es solo una tecnología energética, es una infraestructura industrial estratégica”, ha señalado.

Rodríguez ha advertido además de que, sin medidas transitorias, “dos de cada tres cogeneraciones españolas podrían estar paradas en 2031”, mientras se tramitan las nuevas inversiones.

El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, ha criticado la “inacción del Gobierno de España” y ha defendido las propuestas del Consell para habilitar subastas inmediatas y prórrogas temporales a las plantas en riesgo de cierre. Ha alertado de la incertidumbre del sector y de la pérdida de competitividad que supondría el cierre de instalaciones.

También ha intervenido el director de aprovisionamientos de Pamesa Grupo Empresarial, Javier Portalés, quien ha señalado que la industria lleva “cinco años esperando una regulación” para poder renovar sus instalaciones.

En el cierre de la jornada, el secretario general de ASCER, Alberto Echavarría, ha insistido en que la cogeneración es clave para la competitividad y el arraigo industrial. “Sin certidumbre no hay inversión ni planificación”, ha señalado.

Posteriormente, los participantes han visitado la planta de cogeneración de TAU Porcelánico, donde han conocido el funcionamiento de esta tecnología en el proceso productivo cerámico.

Tanto Generalitat como Diputación han exigido al Gobierno central la activación urgente de las subastas y la puesta en marcha de un plan de emergencia para evitar el cierre de instalaciones, especialmente en la provincia de Castellón, donde el sector advierte de una pérdida progresiva de capacidad instalada.