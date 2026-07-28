El incendio de Vall d'Uixó sube a 10.000 hectáreas y se levanta el confinamiento en Onda, Betxí y La Vilavella

El incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) sigue activo y sin control tras arrasar ya unas 10.000 hectáreas con un perímetro de 75,5 kilómetros, mientras se ha decretado levantar parcialmente el confinamiento en los municipios de La Vilavella, Betxí y Onda.

Así lo ha anunciado este martes el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la última reunión del día del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó, que volverá a reunirse a las nueve de la mañana de este miércoles, mientras se mantiene la cifra de 10.000 personas evacuadas por este incendio.

En el Cecopi se ha decidido también cerrar los accesos a los municipios que se encuentran aún evacuados, según Valderrama, quien ha informado de que durante esta jornada se han registrado nuevas dificultades para el trabajo de los medios aéreos debido a las condiciones meteorológicas, por lo que hasta las cinco de la tarde no han podido actuar en las zonas donde había más focos, como Tales y Alcudia de Veo.

El conseller ha precisado que en La Vilavella el confinamiento se ha levantado totalmente -con el condicionamiento del consumo de agua embotellada durante 72 horas-, mientras en Betxí y Onda continuará el confinamiento en la urbanización Nueva Onda y siguen evacuadas ls urbanizaciones Solaig, Monserrat en Onda y Peña Negra en Betxí, así como la pedanía de Artesa.

El incendio, ha dicho, sigue activo y se trabaja "intensamente con la diligencia de vocación de servicio, efectividad y eficiencia".

Durante el día, ha señalado el conseller, ha habido brotes, conatos y columnas de humo que han dificultado el trabajo de los 34 medios aéreos desplegados a causa de la meteorología que ha provocado de nuevo, como en el día de ayer, una inversión térmica que hace que el humo se quede acumulado en la superficie del incendio y no deja actuar a los medios aéreos.

En la zona de Tales y Alcudia de Veo los medios aéreos han podido trabajar solo a partir de las 17.00 horas y desde ese momento se están produciendo descargas constantes cada cinco minutos. La previsión para esta noche es similar a la de la noche anterior, con una humedad de un 80 % y viento flojo no preocupante, lo que puede favorecer el trabajo de los medios terrestres.

El director operativo del PMA, Fernando Pérez, ha precisado que esta inversión térmica ha provocado que se haya tenido que replantear la estrategia de extinción y ha retrasado el plan de trabajo. Tras el cambio en las condiciones, se ha permitido trabajar a los medios aéreos y se ha replanteado la estrategia nocturna con los medios terrestres.

Las zonas más conflictivas, ha explicado, siguen siendo el eje de Tales-Benitandús-Veo-Alcudia de Veo y la carretera de Artana con Eslida.

Los rebrotes que se han dado en esas dos zonas, ha añadido, y se han ocasionado una vez se ha levantado esa capa de humo, han producido esos "arreones de 500, 600, 700 y hasta 800 hectáreas".

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, presente también en la reunión del Cecopi, ha destacado el hecho de no tener que lamentar ninguna vida humana, algo que es la prioridad en una emergencia como esta.

Morant ha ensalzado también el apoyo a los servicios de emergencias que ponen en peligro sus vidas al hacer su trabajo de servicio público, y ha informado de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha aumentado los efectivos en el terreno, para contribuir en la extinción de un incendio "como no habíamos vivido en la provincia de Castellón", ha remarcado.

Asimismo ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona afectada por emergencia de protección civil para este incendio, "incluso con el incendio todavía en marcha". Un mecanismo, ha valorado, que pone en marcha muchas medidas y que "da mucha tranquilidad" para los afectados.