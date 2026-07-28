El incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) sigue sin control tras quemar 8.500 hectáreas

El incendio de La Vall d'Uixó (Castellón), que afronta su cuarta jornada tras quemar 8.500 hectáreas, sigue sin control, aunque no ha ampliado su perímetro durante la madrugada de este martes, que no ha sido meteorológicamente tan beneficiosa como se esperaba, según el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó, Valderrama ha anunciado que los vecinos de la Vilavella, desalojados este fin de semana, pueden regresar a sus casas, aunque estarán confinados en las mismas.

Valderrama y el jefe del operativo de extinción, Fernando Pérez, han explicado que los trabajos de extinción se centran en la zona de Eslida-Artana, Tales-Alcudia de Veo, Alfondeguilla y Tales-Onda, y que los 34 medios aéreos y 400 terrestres tratan de que no avance el perímetro.

El jefe del operativo de extinción ha destacado que el humo se está quedando en los valles y está condicionando el trabajo de los medios aéreos.

Ha precisado que los mismos trabajarán en los puntos más complicados, que se encuentran en la zona noroeste del perímetro, y ha aclarado que puede existir la sensación de que no hay llama, pero sí mucho humo, que cuando se levante sí que hay posibilidad de avance del fuego.

Pérez ha explicado que todas las brigadas helitransportadas están centrando ahí sus esfuerzos y el resto de unidades están fijando el perímetro.

Sobre la pasada madrugada, el conseller ha explicado que ha sido positiva pero no se ha alcanzado el nivel de humedad relativa del 80 % tal y como se esperaba y las temperaturas han sido más altas de lo previsto. Sin embargo sí se ha reforzado el trabajo de los medios terrestres.

Los vuelos de drones realizados esta mañana de martes han constatado a primera hora que hay escasa variación con respecto a ayer pero "no podemos bajar la guardia" y "tenemos que estar trabajando constantemente" como en los rebrotes que se han dado durante la noche y sobre los que se ha actuado de urgencia.

El conseller ha explicado que se solicitó al mecanismo nacional de respuesta de Protección Civil ayuda a las comunidades autónomas que se pudieran sumar a las labores terrestres durante la noche y ha agradecido al Gobierno de España y a las comunidades que enviaron efectivos de Murcia, Cataluña y Aragón.

Valderrama ha informado de que los vecinos de Vilavella, que vuelven a sus domicilios, no podrán consumir por el momento el agua de la red pública de abastecimiento.

Los 115 usuarios de la residencia de la Vall d'Uixó, que permanecen desalojados, podrán volver en un plazo de 48 horas a la misma, según Valderrama.