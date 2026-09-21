Identificadas 35 personas en un operativo contra las carreras ilegales en Almassora

La Guardia Civil y la Policía Local de Almassora han identificado a 35 personas durante un dispositivo especial contra las carreras ilegales de vehículos, conocidas popularmente como “pikes”, en el polígono Supoi-8 del municipio. El operativo se desarrolló durante el pasado fin de semana con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir este tipo de concentraciones.

Además de las identificaciones, los agentes controlaron 18 vehículos y a sus ocupantes. La actuación responde a la preocupación de los vecinos por las concentraciones de vehículos que se vienen produciendo desde hace tiempo en esta zona industrial, convertida en un punto habitual de encuentro para la realización de competiciones clandestinas.

Como resultado del dispositivo, se formularon nueve propuestas de sanción por infracciones relacionadas con la seguridad vial y por tenencia de drogas. Guardia Civil y Policía Local recuerdan que este tipo de prácticas están prohibidas y pueden suponer un riesgo tanto para los participantes como para los asistentes y el resto de usuarios de la vía pública.