Los hoteles de Castellón cierran junio con una ocupación del 78,1%

a planta hotelera de la provincia de Castellón ha cerrado el mes de junio consolidando la evolución positiva registrada desde el inicio de la temporada turística. Según los datos de Hosbec, la ocupación hotelera alcanzó el 78,1% de media durante el mes, lo que supone una mejora de más de seis puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, cuando se situó en el 72%.

La segunda quincena de junio también reflejó esta tendencia al alza, con una ocupación del 77,6%, 3,3 puntos por encima del 74,3% registrado en el mismo periodo del pasado año.

Los establecimientos hoteleros de cuatro estrellas fueron los que mejor comportamiento mostraron, alcanzando una ocupación media del 78,9% tanto en la segunda mitad del mes como en el conjunto de junio, superando igualmente los resultados obtenidos en 2025.

El mercado nacional continúa siendo el principal motor de la demanda turística en la provincia. Durante la segunda quincena de junio, los viajeros españoles representaron el 83,8% del total de clientes alojados, mientras que en el conjunto del mes su peso se situó en el 81,2%.

En cuanto a la demanda internacional, Hosbec destaca una mayor diversificación de mercados. En la segunda mitad de junio sobresalieron Rumanía y la República Checa, ambos con una cuota del 1,7%. En el balance mensual, el Reino Unido se consolidó como el principal mercado emisor extranjero con un 3% de la demanda, seguido de Francia (2%) y Rumanía (1,6%).

Las previsiones para el inicio de julio mantienen el optimismo en el sector. Las reservas ya confirmadas para la primera quincena alcanzan el 75%, un porcentaje que anticipa la continuidad de la buena dinámica turística en la provincia y que, además, podría incrementarse gracias a las reservas de última hora.