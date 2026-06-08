El Hospital General de Castellón incorpora una sala con bañera obstétrica en la reforma del paritorio

El Hospital General de Castellón ha incorporado una sala con bañera obstétrica dentro de la reforma de su paritorio, unas obras previstas para este verano con un presupuesto de la Conselleria de Sanidad superior a 550.000 euros.

El objetivo de la actuación es adaptar la infraestructura a las necesidades actuales de las mujeres durante el parto, ofreciendo una atención más humanizada. En este sentido, el proyecto incluye la creación de una sala con bañera que permitirá la inmersión en agua durante el parto, una técnica destinada a aliviar el dolor y favorecer la fisiología del proceso de nacimiento.

Además, la reforma busca ofrecer mayor equidad en la atención sanitaria en la provincia, ya que otros centros como el Hospital de La Plana de Vila-real ya cuentan con instalaciones similares.

Atención garantizada durante las obras

La planificación de los trabajos se ha organizado para que no afecten a la actividad asistencial. Durante la ejecución, el paritorio se trasladará de forma temporal a la planta 3C, adaptada para mantener la atención habitual.

De este modo, tanto el paritorio como las plantas de hospitalización de maternidad y el Servicio de Ginecología y Obstetricia continuarán funcionando con normalidad durante el verano.

Compromiso con la humanización del nacimiento

El Departamento de Salud de Castellón mantiene su compromiso con la humanización del parto y la lactancia. El centro cuenta con la acreditación IHAN (OMS y UNICEF), que certifica la calidad en la atención al nacimiento.

El hospital se encuentra actualmente en la fase 3D de esta acreditación y trabaja para alcanzar la fase 4D, el nivel más alto. Además, 16 centros de Atención Primaria de la provincia también han obtenido o están en proceso de certificación IHAN.

El objetivo común es consolidar prácticas que protejan, promuevan y apoyen el parto humanizado y la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento, tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria.