Un hombre resulta herido por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Vila-real

Efectivos de bomberos del parque Plana Baixa recibieron el aviso del incendio a las 21.24 horas de ayer, el cual afectó a un piso ubicado en la planta quinta.

El hombre fue asistido por un equipo médico del SAMU por inhalación de humo y posteriormente fue trasladado al Hospital la Plana de Vila-real en una ambulancia de Soporte Vital Básico.

El fuego afectó principalmente a la cocina de la vivienda y parcialmente a estancias laterales, mientras que el humo y la temperatura, al resto de la vivienda, excepto a una habitación que tenía su puerta cerrada.

Fuentes del Consorcio de Bomberos han señalado que dos personas estaban confinadas en el interior de la vivienda colindante, que también se vio algo afectada por el humo, las cuales fueron evacuadas con seguridad hasta el exterior.