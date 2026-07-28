La Guardia Civil mantiene las patrullas en las localidades desalojadas para evitar robos

La Guardia Civil de Castellón ha transmitido un mensaje de tranquilidad a los vecinos que han tenido que desalojar sus viviendas por el incendio forestal de la Vall de Uixó porque mantiene las patrullas de seguridad ciudadana para evitar que haya robos.

Poco después de que la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, informara de que dicho dispositivo de seguridad del instituto armado en torno a las poblaciones desalojadas no ha arrojado hasta el momento aviso alguno de robos o pillajes, el teniente coronel de la comandancia castellonense, Joaquín Rebollo, ha incidido en este mismo sentido.

Ha explicado que la labor de los guardiaciviles es doble porque, por un lado, tienen como objetivo mantener un perímetro que garantice que los servicios de extinción se puedan mover "con tranquilidad y sin afecciones de ciudadanos que se estén trasladando".

Y por otro, despliegan patrullas de seguridad ciudadana junto a los domicilios y poblaciones vaciadas para que "no haya ningún tipo de incidente".

Rebollo ha incidido en que la comandancia ha efectuado desde el primer momento "un despliegue importante y exigente" que también ha incluido el acompañamiento de afectados para regresar a sus domicilios para atender puntualmente a sus animales o para la recogida de medicamentos o documentación.